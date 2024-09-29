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29 сентября, 08:45

СБУ задержала одного из руководителей украинского «Энергоатома» по делу о взятке

СБУ и задержанный из украинского «Энергоатома». Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины

СБУ и задержанный из украинского «Энергоатома». Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из руководителей украинского «Энергоатома». Чиновник государственной компании подозревается в вымогательстве взяток, сообщили в пресс-службе ведомства.

СБУ и задержанный из украинского «Энергоатома». Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

СБУ и задержанный из украинского «Энергоатома». Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

«По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия», — указано в сообщении.

В СБУ уточнили, что директор по контрольно-ревизионной работе предприятия требовал «дань» в размере 15% от суммы контрактов. В ответ он обещал ускоренные выплаты по договору. Подозреваемого задержали при получении взятки в размере около 2,4 тысячи долларов.

Мэра города под Одессой задержали за коррупцию
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А ранее Life.ru писал, что в Киеве задержали заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло за взятку в 500 тысяч долларов. Чиновник обещал руководителям предприятий на западе Незалежной передать им в пользование оборудование из шахт прифронтового района. По делу также были задержаны три сообщника Хейло.

Дарья Нарыкова
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