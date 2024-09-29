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29 сентября, 09:04

Песков указал на рост вовлечённости стран Запада в конфликт на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Страны Запада продолжают наращивать свою вовлечённость в украинский конфликт, несмотря на подаваемые им сигналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков заявил, что Запад наращивает свою вовлечённость в конфликт на Украине. Видео © Telegram / Зарубин

«Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза. Напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине», — указал официальный представитель Кремля, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале Зарубина.

Песков дополнил, что и на самой Украине «совершенно утопически» рассуждают о том, что РФ нужно принуждать к миру. По его словам, подобные разговоры ошибочны, они могут иметь негативные последствия для Киева.

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А ранее Дмитрий Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с Россией «до последнего украинца». По словам официального представителя Кремля, одержимость эта у стран и политиков проявляется по-разному.

Дарья Нарыкова
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