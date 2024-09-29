Песков указал на рост вовлечённости стран Запада в конфликт на Украине

Страны Запада продолжают наращивать свою вовлечённость в украинский конфликт, несмотря на подаваемые им сигналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков заявил, что Запад наращивает свою вовлечённость в конфликт на Украине. Видео © Telegram / Зарубин

«Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза. Напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине», — указал официальный представитель Кремля, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале Зарубина.

Песков дополнил, что и на самой Украине «совершенно утопически» рассуждают о том, что РФ нужно принуждать к миру. По его словам, подобные разговоры ошибочны, они могут иметь негативные последствия для Киева.