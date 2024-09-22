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22 сентября, 08:43

Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией «до последнего украинца»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Запад «одержим» идеей воевать с Россией «до последнего украинца», что проявляется совершенно по-разному. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призывал не бояться наносить удары оружием Запада вглубь территории России.

«Они одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость — она проявляется у всех по-разному. У Столтенберга — вот таким способом», — ответил Песков.

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Напомним, Запад активно обсуждает с Украиной тему ударов по территории РФ дальнобойным оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого вооружения приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Запад не станет частью украинского конфликта, если Киеву будет разрешено бить вглубь России иностранным оружием.

Мария Любицкая
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