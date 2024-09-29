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29 сентября, 09:26

Минобороны: Российская ПВО за сутки уничтожила 172 беспилотника ВСУ

Российская противовоздушная оборона ликвидировала 172 украинских беспилотника за прошедшие сутки. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

«Сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — отметили в ведомстве.

ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области
ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

Недавно подразделение группировки войск «Север» ВС России дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожило боевую бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Техника была разбита прямым попаданием в корпус.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Николай Рюмин
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