Минобороны: Российская ПВО за сутки уничтожила 172 беспилотника ВСУ
Российская противовоздушная оборона ликвидировала 172 украинских беспилотника за прошедшие сутки. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.
«Сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — отметили в ведомстве.
Недавно подразделение группировки войск «Север» ВС России дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожило боевую бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Техника была разбита прямым попаданием в корпус.
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