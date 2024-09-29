Витамины вместо кодировки: В Подмосковье суд вынес приговор наркологу-коррупционеру

Дмитровский городской суд приговорил к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно со штрафом 160 тысяч рублей врача-нарколога из подмосковной Яхромы, который «лечил» пациентов на дому, несмотря на правила. Суд принял во внимание явку с повинной, сообщает сайт MK.Ru.

По данным издания, заведующий отделением неотложной психиатрической помощи психбольницы попался на взятке с жены пациента, которого должен был лечить бесплатно и в медицинском учреждении, а не дома.

Мужчина страдал из-за алкогольных запоев, однако супруга не хотела вести его в больницу, опасаясь огласки. Нарколог обещал ей закодировать мужа на года, однако вместо препарата вколол ему простой витамин B, за что попросил 16 тысяч рублей. Впрочем, алкоголик, действительно, держался год, но в итоге вновь вернулся к бутылке. За второй визит доктор взял десять тысяч, после чего его разоблачили.