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29 сентября, 11:10

Витамины вместо кодировки: В Подмосковье суд вынес приговор наркологу-коррупционеру

МК: Нарколог, «лечивший» пациентов на дому за взятки, получил условный срок

Дмитровский городской суд приговорил к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно со штрафом 160 тысяч рублей врача-нарколога из подмосковной Яхромы, который «лечил» пациентов на дому, несмотря на правила. Суд принял во внимание явку с повинной, сообщает сайт MK.Ru.

По данным издания, заведующий отделением неотложной психиатрической помощи психбольницы попался на взятке с жены пациента, которого должен был лечить бесплатно и в медицинском учреждении, а не дома.

Мужчина страдал из-за алкогольных запоев, однако супруга не хотела вести его в больницу, опасаясь огласки. Нарколог обещал ей закодировать мужа на года, однако вместо препарата вколол ему простой витамин B, за что попросил 16 тысяч рублей. Впрочем, алкоголик, действительно, держался год, но в итоге вновь вернулся к бутылке. За второй визит доктор взял десять тысяч, после чего его разоблачили.

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Если же вы не хотите отдавать деньги ни профессиональным наркологам, ни врачам-коррупционерам, лучше вовсе откажитесь от спиртного. Тем не менее, ранее эксперт раскрыл «безопасную» дозу алкоголя для мужчин и женщин.

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Борис Эльфанд
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