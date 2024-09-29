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29 сентября, 09:51

Мэр Куцак сообщил о повреждении жилого дома в Курске

В Курске повреждён многоквартирный дом в результате внешнего воздействия. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

В Курске повреждён многоквартирный дом в результате внешнего воздействия. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

В Курске многоквартирный дом получил повреждения в результате внешнего воздействия. Пострадавших нет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади пострадал в результате внешнего воздействия... Пострадавших среди жильцов нет», — говорится в сообщении мэра.

На данный момент проводится обследование многоквартирного дома, специалисты дадут итоговую оценку повреждениям. Затем управляющая компания обязуется привести территорию двора в надлежащий вид. Жителям дома, чьи квартиры пострадали, будет выплачена компенсация за нанесённый ущерб.

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А ранее Life.ru сообщал о нанесении ракетного удара по Глушковскому краеведческому музею, от которого впоследствии остались одни лишь стены. Его ремонтом займутся после того, как в районе станет достаточно безопасно для проведения необходимых работ.

Мария Любицкая
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