Мэр Куцак сообщил о повреждении жилого дома в Курске

В Курске многоквартирный дом получил повреждения в результате внешнего воздействия. Пострадавших нет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Куцак.

На данный момент проводится обследование многоквартирного дома, специалисты дадут итоговую оценку повреждениям. Затем управляющая компания обязуется привести территорию двора в надлежащий вид. Жителям дома, чьи квартиры пострадали, будет выплачена компенсация за нанесённый ущерб.

А ранее Life.ru сообщал о нанесении ракетного удара по Глушковскому краеведческому музею, от которого впоследствии остались одни лишь стены. Его ремонтом займутся после того, как в районе станет достаточно безопасно для проведения необходимых работ.