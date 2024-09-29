Власти Таиланда начали раздавать гражданам по 300 долларов просто так, но есть нюанс

В Таиланде начали выплачивать гражданам по 10 тысяч батов (порядка 300 долларов или 28,5 тысячи рублей) для стимулирования экономики. Как сообщает газета The Financial Times (FT), в первую очередь деньги получат 14,5 миллиона человек из самых уязвимых слоёв населения — всего программа рассчитана на 36 миллионов тайцев.

Изначально государственные выплаты планировались на начало этого года, но были отложены из-за споров о финансировании. Тем не менее опрошенные FT эксперты считают, что мера будет иметь разовый эффект и вряд ли поспособствует экономическому росту.

Полученные деньги тайцы могут потратить в более чем двух миллионах торговых точек, включая небольшие магазины. При этом установлены некоторые ограничения, к примеру, запрет на покупку алкоголя.