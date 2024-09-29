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29 сентября, 10:33

Появилось видео прилёта украинского дрона в дом на Красной площади в Курске

SHOT показал видео с моментом прилёта БПЛА ВСУ по дому в центре Курска

Момент сегодняшнего прилёта БПЛА ВСУ по жилому дому на Красной площади в центре Курска. В 100 метрах от пятиэтажки находится здание администрации. По данным SHOT, прилёт был во второй подъезд дома, пострадало две квартиры — в одной взрывной волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения.

Момент прилёта БПЛА по дому в Курске. Видео © SHOT

В результате атаки также повреждена автобусная остановка. Пострадавших нет. Сейчас дом обследуют, спецкомиссия оценивает объём повреждений. Окна в доме заменят, всю необходимую помощь жильцам пообещали оказать в короткие сроки.

Последствия прилёта дрона по дому в Курске. Коллаж © SHOT

Последствия прилёта дрона по дому в Курске. Коллаж © SHOT

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Напомним, мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении многоквартирного дома в центре из-за «внешнего воздействия». Жителям обещают выплатить компенсации.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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