Появилось видео прилёта украинского дрона в дом на Красной площади в Курске

Момент сегодняшнего прилёта БПЛА ВСУ по жилому дому на Красной площади в центре Курска. В 100 метрах от пятиэтажки находится здание администрации. По данным SHOT, прилёт был во второй подъезд дома, пострадало две квартиры — в одной взрывной волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения.