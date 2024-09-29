«Дважды рождённый»: Житель Тёткина рассказал, как несколько раз спасся от украинских дронов

В результате налёта дронов ВСУ на Курскую область житель посёлка Тёткино чуть не лишился жизни, однако его спасли соседи, вовремя доставив в больницу. Об этом мужчина рассказал военным следователям. Его слова приводит 360.ru.

Мирный житель, возвращаясь с работы, практически дошёл до своего дома — в этот момент в соседский забор влетел снаряд. Он взрыва он упал на землю, началось кровотечение. А уже в больнице потерял сознание от полученных ранений.

«Выскочили соседи, которые замотали мои раны. Потом погрузили меня в автомобиль и увезли в больницу», — вспоминает пострадавший.

Примечательно, что он пережил уже вторую атаку украинских беспилотников. До этого мужчина успел спрятаться в доме, когда дрон пролетал над крышей. Атака пришлась рядом с забором, в результате чего пострадал автомобиль. Мирный житель подчеркнул, что ВСУ бьют без разбора.

«Получается, дважды рождённый», — отметил мужчина.