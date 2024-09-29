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29 сентября, 14:16

Историк объяснил, почему светское общество считало Пушкина неудачником

Историк Яковлев: Пушкин отставал в чинах на десять лет от своих сокурсников

Александра Пушкина знает каждый россиянин. Однако некоторые факты о великом русском поэте всё ещё остаются малоизвестными.

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«Для тридцатилетнего Пушкина быть титулярным советником – это крайне низкий чин. Почему? Вы помните, что Горчаков (Александр Горчаков, выпускник Царскосельского лицея — прим. Life.ru) и большая часть лицеистов получили чин титулярного советника сразу после выхода из лицея. По сути Пушкин в чинах отстаёт на 10 лет», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Историк также рассказал, что 20-летний Дантес был поручиком гвардии. Этот чин был равен титулярному советнику, однако между Пушкиным и Дантесом была большая разница в возрасте — 13 лет.

В произведениях Пушкина и других поэтов часто бывают фразы, над которыми литературоведы ломают головы. Ранее Life.ru составил подборку фраз, смысл которых пытаются разгадать уже долгое время.

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Полина Никифорова
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