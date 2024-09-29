«Еврофашизм!»: Во Франции обличили суть ЕС после задержания пары, транслировавшей российские каналы

Задержание супругов в Германии, которые якобы предоставляли доступ к запрещённым российским телеканалам, является актом еврофашизма. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X.

«Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, «за то, что они транслировали в интернете запрещённый российский канал... Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!», — написал он.

Политик также уточнил, что задержанные супруги могут получить большие штрафы или даже рискуют оказаться в тюрьме.