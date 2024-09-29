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29 сентября, 12:03

«Еврофашизм!»: Во Франции обличили суть ЕС после задержания пары, транслировавшей российские каналы

Филиппо назвал еврофашизмом задержание супругов из-за вещания российских каналов

Задержание супругов в Германии, которые якобы предоставляли доступ к запрещённым российским телеканалам, является актом еврофашизма. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X.

«Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, «за то, что они транслировали в интернете запрещённый российский канал... Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!», — написал он.

Политик также уточнил, что задержанные супруги могут получить большие штрафы или даже рискуют оказаться в тюрьме.

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Напомним, таможня ФРГ сообщила о задержании 37-летнего немца и его 42-летней жены с украинским гражданством из-за того, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подпавших под санкции российским телеканалам. Причём на просторах стран Евросоюза уже давно веет духом свободы и демократии. Началось это, когда ЕС утвердил запрет на прекращение вещания трём российским и одному европейскому СМИ из Чехии, которое они сочли пророссийским. Таким образом ЕК борется с «пророссийскими взглядами».

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Shutterstock / FOTODOM / d13

Мария Любицкая
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