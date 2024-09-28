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28 сентября, 19:43

«Экспромты шалят»: Лавров иронично обнулил неудачные попытки Зеленского обвинить РФ в ядерном терроризме

Лавров счёл слова Зеленского о планах РФ «атаковать» АЭС неудачными экспромтами

Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President Of Ukraine

Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President Of Ukraine

Попытки Владимира Зеленского убедить международное сообщество в якобы «планах» России ударить по атомным электростанциям Украины сродни экспромтам, причём неудачным. Так слова предводителя киевского режима с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что все уже давно привыкли к подобным выходкам бывшего комедийного актёра. При этом прошлая профессия давалась Зеленскому гораздо проще, сыронизировал глава МИД.

«Кстати, когда он играл на сцене и озвучивал написанные тексты, у него получалось лучше, а экспромты шалят», — подчеркнул Лавров.

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Между тем сам киевский режим не стесняется в открытую атаковать АЭС России, задействуя американское оружие. Пусть МАГАТЭ и не спешит обвинять ВСУ в попытках устроить второй Чернобыль, причастность Киева к ударам очевидна, уверены в Кремле.

Илья Пушкарев
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