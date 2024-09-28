«Экспромты шалят»: Лавров иронично обнулил неудачные попытки Зеленского обвинить РФ в ядерном терроризме

Попытки Владимира Зеленского убедить международное сообщество в якобы «планах» России ударить по атомным электростанциям Украины сродни экспромтам, причём неудачным. Так слова предводителя киевского режима с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что все уже давно привыкли к подобным выходкам бывшего комедийного актёра. При этом прошлая профессия давалась Зеленскому гораздо проще, сыронизировал глава МИД.