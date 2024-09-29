Уход от санкций: Экономист раскрыл выгоду платёжно-расчётного контура БРИКС
Экономист Корнеев: Платёжно-расчётный контур БРИКС снизит цены на товары
Создание независимого платёжно-расчётного контура БРИКС благоприятно скажется на отечественной экономике, уверен экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. По его словам, данная система позволит снизить расходы при транспортировке товаров.
«Любые финансовые расчёты сопряжены с теми процентами или некими платежами, которые необходимо отдать банкам, которые их проводят. Чем длиннее цепочка расчётов, тем выше цена, и тем больше времени проходит от момента получения товара до его оплаты или наоборот», — отметил собеседник 360.ru.
Кроме снижения транзакционных издержек, для россиян резко снизятся расходы на переводы через границу. Кроме того, РФ уйдёт от санкционного давления.
Напомним, во время выступления на Российской энергетической неделе Путин рассказал, что страны БРИКС создадут независимый контур для расчётов. Глава государства отметил, что данный шаг создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.
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