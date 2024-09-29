Уход от санкций: Экономист раскрыл выгоду платёжно-расчётного контура БРИКС

Создание независимого платёжно-расчётного контура БРИКС благоприятно скажется на отечественной экономике, уверен экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. По его словам, данная система позволит снизить расходы при транспортировке товаров.

«Любые финансовые расчёты сопряжены с теми процентами или некими платежами, которые необходимо отдать банкам, которые их проводят. Чем длиннее цепочка расчётов, тем выше цена, и тем больше времени проходит от момента получения товара до его оплаты или наоборот», — отметил собеседник 360.ru.

Кроме снижения транзакционных издержек, для россиян резко снизятся расходы на переводы через границу. Кроме того, РФ уйдёт от санкционного давления.