«Мы встретимся«»: Пенсионерка из ДНР связалась с сыном, который 10 лет считал её погибшей

Пенсионерка из Донецкой Народной Республики (ДНР) вышла на связь с сыном, который уже на протяжении десяти лет считал её погибшей. Об этом сообщает SHOT.

Пенсионерка из ДНР Любовь Фёдоровна связалась с сыном, который считал её погибшей десять лет. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, Любовь Фёдоровна до 2014-го проживала в Красногоровке, однако после начала спецоперации (СВО) её с мужем вывезли на украинскую сторону и поселили в Новогродовке. Пожилые люди остались без дома и потеряли связь с близкими. Причём сын пенсионерки, который живёт в Краснодаре, думал, что мать и отец погибли.

В начале сентября этого года российские военные освободили Новогродовку. Волонтёры Народного фронта узнали об истории пенсионерки, разыскали контакты её сына и помогли родственникам связаться. В настоящее время Любовь Фёдоровна находится в пункте временного размещения (ПВР) в Ясиноватой. Там ей оказывают необходимую помощь. Женщина ждёт возможности вернуться в Красногоровку и встретиться с сыном.

«Сынок, я к тебе обращаюсь — не переживай, мы не погибли, всё у нас хорошо. Немного руку поломала, подлечимся, и мы с тобой встретимся», — сказала пенсионерка.