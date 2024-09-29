Вассерман оценил идею сократить сроки обучения в школах
Депутат Вассерман допустил сокращение сроков обучения в школах, но только на год
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что сокращение сроков обучения в школе возможно только на один год. Если время учёбы будет ограничено больше, дети попросту не смогут обрести необходимые навыки, считает член ГД.
«Проблема в том, что делать после обучения, ведь для большей части видов практической деятельности нужны определенные умственные и телесные свойства, не формируемые только с возрастом. Не зря к большинству серьезных видов деятельности допускают не ранее 18, в крайнем случае, не ранее 16 лет», — цитирует Вассермана NEWS.ru.
Если сократить сроки обучения более чем на год, то школьники захотят осваивать практическую деятельность, но не смогут её выполнять из-за своего возраста. Оканчивать колледжи в 15 лет слишком рано, полагает депутат.
Идею о сокращении сроков обучения ранее высказал помощник президента РФ Владимир Мединский. Однако некоторые эксперт выступили против. В пример приводились западные страны, обучение в которых длится 14 лет.
Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich