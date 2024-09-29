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29 сентября, 13:48

Куча обломков и дыры в стенах: СК показал последствия атаки дрона ВСУ на жилой дом в Курске

СК: Дом в Курске получил значительные повреждения в результате атаки ВСУ

Шестиэтажка в Курске получила значительные повреждения в результате атаки Украины. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России. Ведомство показало последствия прилёта украинского беспилотника.

Последствия атаки украинского БПЛА на дом в Курске. Видео © Telegram / Главное военно-следственное управление СК России

«В утреннее время ВСУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на город Курск. В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное по улице Ленина», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что все осколки дрона будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа.

Ранее сообщалось, что в Курске беспилотник врезался в жилую шестиэтажку. Мэр города Игорь Куцак заявил, что многоквартирный дом «пострадал из-за внешнего воздействия». По его словам, обошлось без пострадавших.

Появилось видео прилёта украинского дрона в дом на Красной площади в Курске
Появилось видео прилёта украинского дрона в дом на Красной площади в Курске
Обложка ©

Telegram / Главное военно-следственное управление СК России

Наталья Демьянова
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