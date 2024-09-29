Куча обломков и дыры в стенах: СК показал последствия атаки дрона ВСУ на жилой дом в Курске

Шестиэтажка в Курске получила значительные повреждения в результате атаки Украины. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России. Ведомство показало последствия прилёта украинского беспилотника.

Последствия атаки украинского БПЛА на дом в Курске. Видео © Telegram / Главное военно-следственное управление СК России

«В утреннее время ВСУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на город Курск. В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное по улице Ленина», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что все осколки дрона будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа.