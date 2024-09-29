Захарова объяснила большую очередь из желающих пожать руку Лаврову в ООН
Захарова заявила, что очередь желающих пожать руку Лаврову всегда большая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
После выступления на Генеральной ассамблее ООН к министру иностранных дел России Сергею Лаврову выстроилась целая очередь из делегатов, чтобы пожать ему руку. Создавшийся вокруг политика ажиотаж прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Очередь к Сергею Лаврову после выступления в ООН. Фото © Telegram / Мария Захарова
«Очередь всегда большая. Дипломаты всего мира хотят пожать руку Сергею Викторовичу, засвидетельствовать почтение (...) Это хорошая ооновская традиция. И здорово, что российский министр является одним из ярчайших её символов», — рассказала Захарова kp.ru.
Также она уточнила, что в очереди стояли несколько десятков человек. Среди тех, кто захотел пожать Лаврову руку, были главы и члены делегаций, руководители государств, министры, постпреды при ООН, дипломаты.
Длинная очередь к российскому министру не могла остаться незамеченной. В Ирландии выразили мнение, что жест дипломатов указывает на ослабевание влияния Запада. Не остался без внимания и другой жест. На ГА ООН глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на своё выступление надела одну из брошей, подаренных Лавровым.