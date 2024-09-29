Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 19:40

Захарова объяснила большую очередь из желающих пожать руку Лаврову в ООН

Захарова заявила, что очередь желающих пожать руку Лаврову всегда большая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

После выступления на Генеральной ассамблее ООН к министру иностранных дел России Сергею Лаврову выстроилась целая очередь из делегатов, чтобы пожать ему руку. Создавшийся вокруг политика ажиотаж прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Очередь к Сергею Лаврову после выступления в ООН. Фото © Telegram / Мария Захарова

Очередь к Сергею Лаврову после выступления в ООН. Фото © Telegram / Мария Захарова

«Очередь всегда большая. Дипломаты всего мира хотят пожать руку Сергею Викторовичу, засвидетельствовать почтение (...) Это хорошая ооновская традиция. И здорово, что российский министр является одним из ярчайших её символов», — рассказала Захарова kp.ru.

Также она уточнила, что в очереди стояли несколько десятков человек. Среди тех, кто захотел пожать Лаврову руку, были главы и члены делегаций, руководители государств, министры, постпреды при ООН, дипломаты.

Длинная очередь к российскому министру не могла остаться незамеченной. В Ирландии выразили мнение, что жест дипломатов указывает на ослабевание влияния Запада. Не остался без внимания и другой жест. На ГА ООН глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на своё выступление надела одну из брошей, подаренных Лавровым.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Сергей Лавров
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров