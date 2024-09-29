В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за угрозы возгорания домов

В двух сёлах Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за угрозы возгорания домов в результате горения сухой травы. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Спасатели тушат природный пожар в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС Рязанской области

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал глава региона в телеграм-канале.

Природный пожар в Рязанской области. Фото © Telegram / МЧС Рязанской области

Малков добавил, что в результате пожара в Воскресеновке уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания. Возгорание тушат 87 спасателей, привлечены 33 единицы техники. По словам губернатора, за минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Особенно трудная ситуация сложилась в Спасском, Шиловском и Рязанском районах. В МЧС региона уточнили, что на тушение пожаров вылетел вертолёт Ми-8.