Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 14:38

В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за угрозы возгорания домов

В Рязанской области тушат природный пожар. Обложка © Telegram / МЧС Рязанской области

В Рязанской области тушат природный пожар. Обложка © Telegram / МЧС Рязанской области

В двух сёлах Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за угрозы возгорания домов в результате горения сухой травы. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Спасатели тушат природный пожар в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС Рязанской области

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в сёлах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал глава региона в телеграм-канале.

Природный пожар в Рязанской области. Фото © Telegram / МЧС Рязанской области

Природный пожар в Рязанской области. Фото © Telegram / МЧС Рязанской области

Малков добавил, что в результате пожара в Воскресеновке уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания. Возгорание тушат 87 спасателей, привлечены 33 единицы техники. По словам губернатора, за минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Особенно трудная ситуация сложилась в Спасском, Шиловском и Рязанском районах. В МЧС региона уточнили, что на тушение пожаров вылетел вертолёт Ми-8.

Площадь лесного пожара в Самарской области за сутки выросла почти до 60 гектаров
Площадь лесного пожара в Самарской области за сутки выросла почти до 60 гектаров

А ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области загорелись трава на площади 30 гектаров. Кроме того, огонь распространился на сосновый лес. Угрозы населённым пунктам нет.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров