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29 сентября, 13:41

В Волгоградской области загорелись трава на площади 30 гектаров и лес

В Николаевском районе Волгоградской области тушат возгорание травы на площади 30 гектаров, а также соснового леса на одном гектаре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Горит 30 га травы и 1 га леса (сосна). Угрозы населённым пунктам нет», — приводится в сообщении.

Как сообщается, возгорание произошло на окраине города Николаевска. Для его ликвидации задействованы 16 единиц техники и 30 человек.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе села Смолькино Самарской области, о котором стало известно накануне днём. Тогда площадь возгорания составляла 23 гектара. Впоследствии возгорание разрослось до 60 га.

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Life.ru

Мария Любицкая
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