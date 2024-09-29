В Волгоградской области загорелись трава на площади 30 гектаров и лес
В Николаевском районе Волгоградской области тушат возгорание травы на площади 30 гектаров, а также соснового леса на одном гектаре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Горит 30 га травы и 1 га леса (сосна). Угрозы населённым пунктам нет», — приводится в сообщении.
Как сообщается, возгорание произошло на окраине города Николаевска. Для его ликвидации задействованы 16 единиц техники и 30 человек.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе села Смолькино Самарской области, о котором стало известно накануне днём. Тогда площадь возгорания составляла 23 гектара. Впоследствии возгорание разрослось до 60 га.
Life.ru