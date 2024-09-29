СМИ узнали, когда США всё же выведут военных с баз в Ираке
AP: США начнут вывод войск с баз в Ираке после выборов президента в ноябре
Власти США начнут выводить войска с авиабазы Айн аль-Асад в Ираке и аэропорта Багдада после президентских выборов в ноябре. Об этом рассказало агентство Associated Press со ссылкой иракских правительственных чиновников.
Американских солдат перевезут на базу Харир в Эрбиле иракского Курдистана. Данные действия обоснованы одним пунктом соглашения с иракским правительством, о котором США объявили в минувшую пятницу. Подчёркивается, что решение поможет грамотно перераспределить силы Штатов в регионе.
Недавно Соединённые Штаты Америки и Ирак пришли к соглашению о сворачивании международной военной миссии, занимавшейся борьбой с террористической организацией ИГИЛ*. О полном выводе войск из страны речи не идёт, уточняли в Белом доме.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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