СМИ узнали, когда США всё же выведут военных с баз в Ираке

Власти США начнут выводить войска с авиабазы Айн аль-Асад в Ираке и аэропорта Багдада после президентских выборов в ноябре. Об этом рассказало агентство Associated Press со ссылкой иракских правительственных чиновников.

Американских солдат перевезут на базу Харир в Эрбиле иракского Курдистана. Данные действия обоснованы одним пунктом соглашения с иракским правительством, о котором США объявили в минувшую пятницу. Подчёркивается, что решение поможет грамотно перераспределить силы Штатов в регионе.

Недавно Соединённые Штаты Америки и Ирак пришли к соглашению о сворачивании международной военной миссии, занимавшейся борьбой с террористической организацией ИГИЛ*. О полном выводе войск из страны речи не идёт, уточняли в Белом доме.