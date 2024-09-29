У Киевского режима есть планы по применению химического и биологического оружия для заражения водоёмов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо, ссылаясь на слова украинских военнослужащих.

«Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражения водоёмов — это уже бактериологическое оружие. Всё это противником в дальний ящик не отложено. Оно есть, и оно готовится», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Учитывая подобные угрозы, глава региона предложил вновь вернуть в школы занятия гражданской обороны. Ведь именно так удастся уберечь от трагедии огромное количество мирных жителей.