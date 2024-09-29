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29 сентября, 17:17

Стало известно о планах Киева заразить воду в Херсонской области химоружием

Сальдо: Пленные сообщают о намерениях Киева заразить воду в Херсонской области

Каховская ГЭС в Херсонской области. Обложка © Wikipedia

Каховская ГЭС в Херсонской области. Обложка © Wikipedia

У Киевского режима есть планы по применению химического и биологического оружия для заражения водоёмов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо, ссылаясь на слова украинских военнослужащих.

«Готовятся, к сожалению, потому что пленные об этом говорят. Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражения водоёмов — это уже бактериологическое оружие. Всё это противником в дальний ящик не отложено. Оно есть, и оно готовится»,сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Учитывая подобные угрозы, глава региона предложил вновь вернуть в школы занятия гражданской обороны. Ведь именно так удастся уберечь от трагедии огромное количество мирных жителей.

Каховское водохранилище стало болотом после разрушения ГЭС
Каховское водохранилище стало болотом после разрушения ГЭС

А ранее Life.ru сообщал об организации ВСУ теракта в отношении семьи и окружения главврача местной больницы Владимира Харлана. Он и рассказал, что сам медик чудом выжил, но его супруга погибла.

Мария Любицкая
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