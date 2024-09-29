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29 сентября, 15:38

Кабмин анонсировал визит Мишустина в Иран

Мишустин 30 сентября встретится с президентом Ирана Пезешкианом

Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 30 сентября, посетит Иран с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба кабмина, в Тегеране у него запланированы переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

«Планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в кабмине, особое внимание будет уделено крупным проектам РФ и Ирана в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Россия и Иран заключат договор о стратегическом партнёрстве
Россия и Иран заключат договор о стратегическом партнёрстве

А ранее Владимир Путин заявил, что Москва ждёт иранского лидера Масуда Пезешкиана с полноценном визитом в РФ. По словам главы государства, ожидается, что обе стороны подпишут новый межгосударственный договор, призванный закрепить выход отношений Москвы и Тегерана на уровень стратегического партнёрства.

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Telegram / Правительство России

Наталья Демьянова
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