Кабмин анонсировал визит Мишустина в Иран

Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 30 сентября, посетит Иран с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба кабмина, в Тегеране у него запланированы переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

«Планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в кабмине, особое внимание будет уделено крупным проектам РФ и Ирана в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.