Исполнители плана: Европейские страны назвали марионетками США в вопросе Украины

США не имеют отношения к украинскому конфликту, а снабжать ВСУ — это долг стран Европы, заявил историк Йельского университета Тимоти Снайдер. На его слова ответил автор Telegram-канала «Голос Мордора», отметивший, что страны Евросоюза уже давно находятся под властью Америки.

«Американцы с самого начала вроде бы занимались Украиной «немножко» <...> И вроде бы картинка ясна, но только эти самые европейские столицы находятся под полным американским контролем. И по большому счёту они лишь исполнители того плана, что был написан именно в США», — цитирует блогера 360.ru.

Кроме того, «Голос Мордора» отметил, что американским властям не может быть всё равно на решение кризиса на Украине. Их экономика довольно сильно поднялась после двух мировых войн. Деньги из Европы перетекали в США. Также американцы занимались восстановлением разрушенных стран за приличные активы.