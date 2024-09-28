Байден отказался от обещаний по Украине, заявили в США
WSJ: Байден отказывается от обещаний по Украине
Президент США Джо Байден отказывается от обещаний по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), комментируя обострившийся конфликт между республиканцами и Белым домом по теме помощи киевскому режиму.
По данным газеты, администрация Байдена отказывается говорить с Конгрессом и общественностью о своей стратегии помощи Киеву, которая должна была быть разработана в течение 45 дней после принятия законопроекта о допфинансировании Незалежной. Соответствующий документ был представлен «спустя несколько месяцев после истечения установленного срока». Кроме того, он был полностью засекречен.
«Республиканцы призывают администрацию выпустить несекретную версию, чтобы общественность могла ознакомиться с документом», — говорится в публикации.
Команда американского лидера также постоянно прикрывается банальностями вроде поддержки Киева «столько, сколько потребуется», что не является стратегией. Это, подчёркивает WSJ, уже давно стало «риторическим уклонением».
Как сообщал Life.ru, на днях Владимир Зеленский приехал в США, чтобы пропиарить свой «план победы». Он решил показать его Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу. Зеленский понадеялся, что ставка сыграет, и США пойдут на поводу и помогут «украинским друзьям». Известно, что документ включает в себя пять пунктов. В Раде заявили, что визит Зеленского в Штаты провален из-за непомерных аппетитов Киева. Между сам Зеленский влип в скандал и спровоцировал в США расследование из-за визита на военный завод на родине Байдена.
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