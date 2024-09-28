Байден отказался от обещаний по Украине, заявили в США

Президент США Джо Байден отказывается от обещаний по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), комментируя обострившийся конфликт между республиканцами и Белым домом по теме помощи киевскому режиму.

По данным газеты, администрация Байдена отказывается говорить с Конгрессом и общественностью о своей стратегии помощи Киеву, которая должна была быть разработана в течение 45 дней после принятия законопроекта о допфинансировании Незалежной. Соответствующий документ был представлен «спустя несколько месяцев после истечения установленного срока». Кроме того, он был полностью засекречен.