Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и её последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин добавил, что сегодня работники атомной промышленности бережно хранят уникальное наследие и последовательно реализуют стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением атомной энергетики страны, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, а также реализацией перспективных арктических программ. При этом особое внимание уделяется наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли, углублению взаимовыгодного международного сотрудничества.

Глава государства выразил уверенность, что атомная промышленность продолжит вносить достойный вклад в развитие России. Президент пожелал работникам этой сферы здоровья, благополучия и всего самого доброго.

День работника атомной промышленности отмечается ежегодно 28 сентября. В этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». Таким образом 28 сентября можно назвать днём рождения атомной энергетики в нашей стране.