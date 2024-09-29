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29 сентября, 19:04

Дания направит Киеву $628,8 млн

Киев получит от Дании $434 млн, полученных за счёт российских активов

Киев стал площадкой для заключения соглашения, в рамках которого Дания выделит около $628,8 млн на закупку вооружений. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен подписал протокол о намерениях с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным.

По данным датского Министерства обороны, из указанной суммы около $434,2 млн будет направлено из средств, полученных от замороженных активов России. Эта мера является частью широкой стратегии Дании, направленной на поддержку Украины в условиях текущих вызовов безопасности.

«Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс на общую сумму 4,2 млрд крон...», — уточняется в сообщении.

Кроме того, Дания готова выделить 1,3 млрд крон, что эквивалентно примерно $194,6 млн. Эти средства будут направлены на поддержку поставок вооружения и техники, которые планируется осуществить к концу 2024 года.

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Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Дании были замечены трейлеры с германо-нидерландскими бронетранспортёрами Boxer, предназначенными для Украины. По его словам, трейлеры с военной техникой движутся на восток страны к военным базам, где технику сортируют и отправляют на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vanucci

Кирилл Сосновских
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