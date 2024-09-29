Дания направит Киеву $628,8 млн

Киев стал площадкой для заключения соглашения, в рамках которого Дания выделит около $628,8 млн на закупку вооружений. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен подписал протокол о намерениях с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным.

По данным датского Министерства обороны, из указанной суммы около $434,2 млн будет направлено из средств, полученных от замороженных активов России. Эта мера является частью широкой стратегии Дании, направленной на поддержку Украины в условиях текущих вызовов безопасности.

«Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс на общую сумму 4,2 млрд крон...», — уточняется в сообщении.

Кроме того, Дания готова выделить 1,3 млрд крон, что эквивалентно примерно $194,6 млн. Эти средства будут направлены на поддержку поставок вооружения и техники, которые планируется осуществить к концу 2024 года.