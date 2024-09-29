Крушение вертолёта унесло жизни восьми военнослужащих Колумбии

Восемь военнослужащих Колумбии погибли в трагическом инциденте, произошедшем в восточной части страны, где вертолёт Huey II потерпел крушение. Экипаж выполнял гуманитарную миссию, связанную с медицинской эвакуацией. Сообщение об этом поступило от президента Густаво Петро, который выразил свои соболезнования.

«С сожалением сообщаю о гибели восьми служащих ВВС Колумбии, которые находились в департаменте Вичада с гуманитарной миссией. Их вертолёт разбился. Выражаю соболезнования семьям в этот печальный для страны момент», — заявил президент в своём обращении через социальную сеть X.

Военные силы Колумбии подтвердили, что в результате крушения на борту находились только военнослужащие, никто не выжил. Причины происшествия в настоящее время остаются неизвестными, и дальнейшие расследования проводятся для выяснения обстоятельств трагедии.