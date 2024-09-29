Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 19:46

Крушение вертолёта унесло жизни восьми военнослужащих Колумбии

Президент Петро: Восемь военнослужащих Колумбии погибли при крушении вертолёта

Восемь военнослужащих Колумбии погибли в трагическом инциденте, произошедшем в восточной части страны, где вертолёт Huey II потерпел крушение. Экипаж выполнял гуманитарную миссию, связанную с медицинской эвакуацией. Сообщение об этом поступило от президента Густаво Петро, который выразил свои соболезнования.

«С сожалением сообщаю о гибели восьми служащих ВВС Колумбии, которые находились в департаменте Вичада с гуманитарной миссией. Их вертолёт разбился. Выражаю соболезнования семьям в этот печальный для страны момент», — заявил президент в своём обращении через социальную сеть X.

Военные силы Колумбии подтвердили, что в результате крушения на борту находились только военнослужащие, никто не выжил. Причины происшествия в настоящее время остаются неизвестными, и дальнейшие расследования проводятся для выяснения обстоятельств трагедии.

Ураган «Джон» унёс жизни 22 человек в Мексике
Ураган «Джон» унёс жизни 22 человек в Мексике

Ранее в немецком городе Эссен гражданин Сирии совершил серию поджогов домов из-за разрыва с супругой. 41-летний мужчина также протаранил пару магазинов на грузовике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TANAPOL THONGKUK

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Колумбия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров