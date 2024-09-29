Сжигал дома и таранил магазины: В Германии сириец устроил террор местных из-за расставания с женой

«Для совершения преступлений он (преступник — прим. Life.ru) взял с собой колющее оружие и целенаправленно поехал к квартирам и магазинам Эссена, где жили люди, поддерживавшие его жену. Затем он врывался в многоквартирные дома и намеренно поджигал их, используя имевшуюся у него зажигательную смесь, чтобы убить жильцов и разрушить дома огнём», — говорится в заявлении.