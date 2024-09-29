Сжигал дома и таранил магазины: В Германии сириец устроил террор местных из-за расставания с женой
В Германии сириец поджёг несколько домов и таранил магазины из-за разрыва с женой
В немецком городе Эссен гражданин Сирии совершил серию поджогов домов из-за разрыва с супругой. Как сообщает местная полиция, 41-летний мужчина также протаранил пару магазинов на грузовике.
«Для совершения преступлений он (преступник — прим. Life.ru) взял с собой колющее оружие и целенаправленно поехал к квартирам и магазинам Эссена, где жили люди, поддерживавшие его жену. Затем он врывался в многоквартирные дома и намеренно поджигал их, используя имевшуюся у него зажигательную смесь, чтобы убить жильцов и разрушить дома огнём», — говорится в заявлении.
Прокуратура планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого по обвинению в крупных поджогах и покушении на убийство.
Ранее две машины подожгли возле синагоги на юге Франции. Инцидент произошёл в коммуне Ла Гранд-Мотт, в одном из автомобилей находился газовый баллон, поэтому вскоре прозвучал взрыв.
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