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29 сентября, 19:40

Сжигал дома и таранил магазины: В Германии сириец устроил террор местных из-за расставания с женой

В Германии сириец поджёг несколько домов и таранил магазины из-за разрыва с женой

В немецком городе Эссен гражданин Сирии совершил серию поджогов домов из-за разрыва с супругой. Как сообщает местная полиция, 41-летний мужчина также протаранил пару магазинов на грузовике.

«Для совершения преступлений он (преступник — прим. Life.ru) взял с собой колющее оружие и целенаправленно поехал к квартирам и магазинам Эссена, где жили люди, поддерживавшие его жену. Затем он врывался в многоквартирные дома и намеренно поджигал их, используя имевшуюся у него зажигательную смесь, чтобы убить жильцов и разрушить дома огнём», — говорится в заявлении.

Прокуратура планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого по обвинению в крупных поджогах и покушении на убийство.

Полиция Франции задержала подозреваемого в поджоге синагоги на юге страны
Полиция Франции задержала подозреваемого в поджоге синагоги на юге страны

Ранее две машины подожгли возле синагоги на юге Франции. Инцидент произошёл в коммуне Ла Гранд-Мотт, в одном из автомобилей находился газовый баллон, поэтому вскоре прозвучал взрыв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mattomedia KG

Анатолий Цейко
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