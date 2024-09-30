Круглогодичные курорты в России построят по примеру Египта

Россия намерена построить новые морские курорты, используя успешные концепции таких городов, как Шарм-эль-Шейх (Египет) и Канкун (Мексика). Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с URA.ru. Это заявление стало ответом на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании круглогодичных курортов на пяти морях и озере Байкал.

По словам Чернышенко, в рамках программы льготного кредитования запланировано строительство более 50 тысяч гостиничных номеров, а также свыше 70 тысяч новых мест размещения в федеральных круглогодичных морских курортах. Проект охватывает Азовское, Балтийское, Каспийское, Чёрное и Японское моря, а также озеро Байкал. Среди регионов, которые войдут в проект, — Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Дагестан, Краснодарский и Приморский край, Крым и Бурятия.

Уманский отметил, что будущие курорты будут проектироваться с акцентом на круглогодичность, а не только на климат. Он подчеркнул, что эти проекты должны быть спроектированы таким образом, чтобы не зависеть от сезона. Эксперт также добавил, что важно создавать новые курорты с нуля, как это сделано в Шарм-эль-Шейхе и Канкуне, чтобы добиться международного признания.

«Хороший пример есть и у нас — Имеретинская низменность в Сочи, которая застраивалась к Олимпиаде. Действующие же курорты не могут эффективно развиваться из-за хаотичной нефункциональной застройки, которая не добавляет качества отдыху», — отметил он.

Курорты будут обеспечены необходимой инфраструктурой, чтобы туристы могли наслаждаться отдыхом в любое время года, независимо от погоды. Уманский отметил, что важны такие элементы, как закрытые контуры, зимняя инфраструктура, теплые бассейны и крытые аквапарки, что поможет привлечь отдыхающих в любой месяц.