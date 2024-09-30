Продлеваем лето: Россиянам назвали лучшие зарубежные направления для отдыха в октябре
Эксперт Гажиенко: Турция является лучшим направлением для отдыха в октябре
Октябрь — идеальное время для путешествий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko
Октябрь — это идеальное время для путешествий, когда жара лета начинает отступать, а туристический сезон ещё в самом разгаре. Советами о лучших направлениях для отдыха в этот период поделился в беседе с Life.ru Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко.
В первую очередь он выделяет Турцию, где бархатный сезон продолжает радовать туристов. Однако в центральных районах страны уже возможны дожди, поэтому лучше выбирать курорты Средиземноморья.
На средиземноморском побережье, в таких курортных городах как Анталия, Сиде, Кемер, вплоть до середины октября сохраняется хорошая погода. Температура воды в это время года достигает 24-25°C, воздуха — 27-28°C.
Также он рекомендует обратить внимание на остров Маргарита в Венесуэле. Погода там в октябре идеальна, температура редко опускается ниже 30°C, а вода в океане прогревается до 28-29°C. К русским туристам там относятся дружелюбно, а во многих заведениях висят меню на русском.
В числе популярных направлений остаётся Куба. В октябре там проходит множество мероприятий, включая международные фестивали джаза и кино, что делает отдых особенно насыщенным и интересным. По словам эксперта, это островное государство объединяет в себе смесь испанской, карибской и африканской культур. Более того, погода там великолепная, со средней температурой 28-30°C и малой вероятностью осадков. Не обошёл стороной Гажиенко и Арабские Эмираты, где в середине осени начинается высокий сезон.
«Днём температура достигает 32-35°C, что делает отдых комфортным. Самым популярным городом остается Дубай, хотя другие направления, такие как Абу-Даби, предлагают более низкие цены на жилье и развлечения», — уточняет он.
Наконец, Египет традиционно входит в список самых популярных туристических направлений. В октябре в стране очень комфортные условия для посещения пирамид и остальных достопримечательностей. Температура воды и воздуха порой совпадает, что создаёт условия для идеального пляжного отдыха.
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