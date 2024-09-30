Boeing 737 заглох во Внуково во время рулёжки к взлёту

В аэропорту Внуково произошёл инцидент с Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющим рейс Москва — Тюмень. Самолёт заглох во время рулежки к взлетной полосе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Согласно информации, инцидент произошёл 29 сентября в 21:55. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта, чтобы обеспечить их безопасность. Один из них рассказал, что всем людям были выданы талоны на еду и напитки.