Boeing 737 заглох во Внуково во время рулёжки к взлёту
«Известия»: Boeing 737 заглох во Внуково перед рейсом в Тюмень
В аэропорту Внуково произошёл инцидент с Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющим рейс Москва — Тюмень. Самолёт заглох во время рулежки к взлетной полосе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Согласно информации, инцидент произошёл 29 сентября в 21:55. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта, чтобы обеспечить их безопасность. Один из них рассказал, что всем людям были выданы талоны на еду и напитки.
Ранее аэропорт Внуково был закрыт и отправил два самолёта на запасные аэродромы из-за лопнувшей шины у самолёта Як-40. Для освобождения взлётно-посадочной полосы воздушную гавань закрыли на 40 минут.
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