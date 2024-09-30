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29 сентября, 22:54

Boeing 737 заглох во Внуково во время рулёжки к взлёту

«Известия»: Boeing 737 заглох во Внуково перед рейсом в Тюмень

В аэропорту Внуково произошёл инцидент с Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющим рейс Москва — Тюмень. Самолёт заглох во время рулежки к взлетной полосе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Согласно информации, инцидент произошёл 29 сентября в 21:55. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта, чтобы обеспечить их безопасность. Один из них рассказал, что всем людям были выданы талоны на еду и напитки.

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Ранее аэропорт Внуково был закрыт и отправил два самолёта на запасные аэродромы из-за лопнувшей шины у самолёта Як-40. Для освобождения взлётно-посадочной полосы воздушную гавань закрыли на 40 минут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lukas Wunderlich

Анатолий Цейко
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