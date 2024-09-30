Как составить идеальную осеннюю аптечку: советы врача-терапевта Врач Бурнацкая: Осенняя аптечка должна включать 10 основных препаратов для семьи 30 сентября, 03:30 Эксперт рекомендует оставить лекарства в оригинальных упаковках, чтобы избежать путаницы с условиями хранения и сроками годности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kostikova Natalia

Осенью важно подготовить домашнюю аптечку для защиты здоровья всей семьи. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая из клиники академика Ройтберга «Медицина» рекомендует подойти к её составлению с особой внимательностью, учитывая возраст и потребности всех членов семьи. Этими советами она поделилась с Life.ru.

Эксперт подчёркивает, что большинство лекарств чувствительны к свету и температуре, поэтому аптечку стоит хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой, вдали от детей и домашних животных. Особые условия хранения требуются для препаратов с белками и свечей — их следует держать в холодильнике. Лекарства не рекомендуется вынимать из оригинальной упаковки, чтобы избежать путаницы в сроках годности и правильных дозировках.

По словам специалиста, в аптечке должны быть антисептики, знакомые с детства: перекись, йод или зелёнка. Они помогут при бытовых травмах, например, порезах и ожогах. Чтобы промыть рану, подходят хлоргексидин и мирамистин. Эти антисептики также подойдут при простуде — их можно наносить на слизистую, подчеркнула собеседница Life.ru.

«В аптечке обязательно должны быть вата, стерильные разных размеров и эластичный бинт, а также пластыри нескольких видов. А детям можно купить пластыри с весёлыми картинками. Также не помешает спрей с лидокаином в составе, чтобы обезболить при растяжениях или ушибах, а также средство на основе пантенола от ожогов, которое смягчает боль и помогает заживлению», — объясняет специалист.

Основной набор также должен включать обезболивающие и жаропонижающие препараты, такие как парацетамол, ибупрофен или аспирин, а также спазмолитики и средства от диареи, например, полисорб или смекту.

Для семей с детьми или пожилыми людьми необходимо расширить состав аптечки: добавить спрей с лидокаином, успокоительные средства, витамины, а также препараты от сезонных простуд и аллергии. Отдельно для женщин и мужчин осенью врач рекомендует средства для поддержки нервной системы и повышения энергии, такие как глицин или аминокислоты.

Ранее врач-диетолог рассказала о трёх продуктах, которые помогут укрепить иммунитет в сезон простуд: облепихе, шиповнике и чесночном масле. Облепиха богата витамином C, стимулирующим выработку белых кровяных клеток, а напитки из шиповника также содержат этот витамин в рекордных количествах.

Авторы Андрей Горяничев