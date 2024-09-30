США пытаются нарастить поставки деталей для беспилотников

США отчаянно пытаются увеличить объёмы поставок отечественных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей. Как завил начальник штаба американской армии генерал Рэнди Джордж, сейчас запасы составляющих для БПЛА у Америки измеряются «горстками».

В интервью британскому журналу Economist он объяснил, что закон в США запрещает использование китайских компонентов, что привело к ограничению поставок моторов, контроллеров скорости, антенн и приёмопередатчиков. Армия была вынуждена перейти на отечественных и европейских поставщиков, но объёмы поставок остаются слишком малыми.

«Речь идёт о горстках. Мы отчаянно пытаемся нарастить их количество», — подчеркнул генерал.

Также он отметил, что в августе было произведено 40 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, и США приближаются к показателю в 50 тысяч в месяц. По прогнозам, через год это число может достичь 100 тысяч в месяц.