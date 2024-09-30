«Маша, это инвестиция»: Участники группы «Чайф» рассказали, как добывали первую гитару

29 сентября 1985 года в свердловском Доме культуры на ЖБИ состоялся дебютный концерт группы «Чайф». Это событие стало знаковым для многих поклонников и открыло новую страницу в истории рок-музыки России. Создатель коллектива Владимир Шахрин поделился c радио «Комсомольская правда» воспоминаниями о том, как группа приобрела свою первую гитару.

«Вот фирменная гитара, я очень хорошо помню, как мы купили первую гитару Володе (Бегунову, соснователю группы. — Прим. Life.ru.)— Ibanez, вот такую прямо японскую, хорошую. Она до сих пор есть и до сих пор отлично играет, когда она стоила там под 800 рублей. Это было очень дорого, очень!», — отметил он.

Бегунов отметил, что инструмент достался в плачевном состоянии. По его словам, продавцы явно недооценили гитару и могли бы поднять цену, если бы привели её в порядок. Шахрин продолжил рассказ, подчеркнув, что на покупку гитары средств не хватало. Тогда они обратились к жене Бегунова — Маше, у которой на сберкнижке были накопления.

«И мы вдвоём приперлись к Маше и я начал говорить — Маша, это инвестиция, это гитара-кормилица. И я её уговорил, она с книжки сняла деньги, вторую половину, и мы купили эту гитару», — поделился музыкант.

Однако история на этом не закончилась. Бегунов поведал о том, как Шахрин проявил хитрость: перед встречей с продавцом гитары он распихал часть денег по карманам друзей, чтобы показать, будто им не хватает суммы. В итоге продавец даже сделал небольшую скидку, проникшись их ситуацией.

Также Шахрин вспомнил о приобретении первого усилителя: узнав, что в Кургане на заводе в красном уголке стоит усилитель fender, он отправился туда с санками. За 50 рублей этот «винтажный» усилитель достался музыкантам и был привезён на электричке.

«...Он до сих пор у нас работает, это редкий усилитель такой... 1972 года, такой прямо винтажный, более того, он сейчас стоит огромные деньги, ты его просто не найдешь. Но он был вот так, на саночках, на электричке привезён», — отметил музыкант.