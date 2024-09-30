США посоветовали помочь пострадавшим от урагана американцам, а не Украине
Журналист Кирк: Помощь пострадавшим от урагана в США важнее поддержки Украины
Ураган «Хелен» стал причиной серьёзных разрушений на юго-востоке США, что вызвало волну призывов о необходимости помощи пострадавшим. В условиях масштабной природной катастрофы американский журналист и политический активист Чарли Кирк высказался в социальных сетях о важности направить средства на восстановление, а не на военную поддержку Украины.
Кирк акцентировал внимание на том, что в данный момент первоочерёдной задачей должно быть оказание помощи тем, кто пострадал от урагана.
«Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину», — написал он.
Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» оставил 3,5 миллиона американцев без электричества. Буря ослабла до уровня тропического шторма, однако ущерб энергетической инфраструктуре юго-востока США становится всё более очевидным.
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