Признание новых регионов России со стороны Запада является неизбежным. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Россия сражается за установление ясных и равных правил на международной арене, и мы этого добьёмся. В новой мировой системе все конституционные территории России будут признаны», — отметил Сальдо.

Он также указал на то, что действия Запада окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны и подорвали международную правовую систему.

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав России после проведённых референдумов 30 сентября 2022 года.