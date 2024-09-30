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Регион
30 сентября, 04:57

Сальдо считает, что признание Западом новых российских территорий неизбежно

Признание новых регионов России со стороны Запада является неизбежным. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Россия сражается за установление ясных и равных правил на международной арене, и мы этого добьёмся. В новой мировой системе все конституционные территории России будут признаны», — отметил Сальдо.

Он также указал на то, что действия Запада окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны и подорвали международную правовую систему.

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав России после проведённых референдумов 30 сентября 2022 года.

Сальдо: Взятие Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы
Сальдо: Взятие Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы

Ранее Сальдо сообщил, что активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление. По его словам, такое имущество признано бесхозным.

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Анатолий Цейко
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