СК начал проверку после освобождения из рабства ветерана и ещё девятерых человек

Тульский Следком начал проверку после освобождения из рабства ветерана спецоперации и ещё девятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Тульской области общественники спасли из рабства десять человек, в том числе ветерана спецоперации на Украине. Об этом стало известно от женщины, чей муж оказался в неволе. Оказалось, что «владельцы» мужчин предлагали им быстрый заработок. К примеру, разгружать машины с овощами и фруктами, после чего увозили и заставляли собирать яблоки.