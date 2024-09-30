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30 сентября, 05:23

СК начал проверку после освобождения из рабства ветерана и ещё девятерых человек

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Тульский Следком начал проверку после освобождения из рабства ветерана спецоперации и ещё девятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Тульской области общественники спасли из рабства десять человек, в том числе ветерана спецоперации на Украине. Об этом стало известно от женщины, чей муж оказался в неволе. Оказалось, что «владельцы» мужчин предлагали им быстрый заработок. К примеру, разгружать машины с овощами и фруктами, после чего увозили и заставляли собирать яблоки.

Матвей Константинов
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