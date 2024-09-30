ВС РФ вынудили сдаться в плен оборонявшихся у Красногоровки солдат ВСУ
Украинские военные, державшие оборону опорного пункта в районе Красногоровки в ДНР, попали в плен. Их накрыло подразделение 5-й отдельной бригады «Южной» группировки войск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Невзирая на попытки контратак противника, штурмовые подразделения в ходе практических действий оперативно реагировали на любое внезапное изменение ситуации и вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений ВСУ», — сообщили в МО, передаёт РИА «Новости».
В МО РФ также уточнили, что по позициям врага наносился интенсивный артиллерийский огонь при помощи БПЛА. Украинские бойцы сдались под напором и выбросили из окопа белый флаг. Затем выяснилось, что пленные находились на позиции без связи с командованием несколько дней. У них закончилась вода, а разрешение на вывоз из горячей точки раненых не давали.
После попадания в плен украинские бойцы получили необходимую медицинскую помощь, их накормили и отправили отдыхать.
«Русские ребята пришли, всё сделали хорошо, к нам отнеслись с пониманием», — рассказал один из пленных.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли уже 12 захваченных населённых пунктов в рамках своего вторжения в Курскую область. Он также сообщил, что российские военные постоянно продвигаются вперёд небольшими шагами.
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