Владельцы собак реже других страдают от хронического воспаления кишечника, заявила врач

Учёные выяснили, что хозяева собак меньше подвержены проблемам с кишечником, в том числе болезни Крона. Владельцы домашних птиц напротив, рискуют здоровьем больше, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Оказалось, что проживание с собаками связано с полезными изменениями в микробиоме — увеличением разнообразия и численности бактерий и снижением проницаемости кишечника — что снижает риск воспалений. В исследовании говорится о положительном влиянии на детей (от 5 до 15 лет), но для взрослых это, вероятно, тоже актуально, пусть и в меньшей степени», — отметила врач.

Также врач добавила, что нахождение маленького ребёнка в обществе разных людей в первый год жизни снижает вероятность возникновения болезни Крона в будущем.

Врач утверждает, что наличие живых птиц в доме напротив может повышать риск заболеваемости. Исследователи проверили четыре тысячи человек, среди них 86 имели воспалённый кишечник. В заключение врач заявила, что чаще всего данное заболевание передаётся по наследству и в меньшей мере зависит от окружающих факторов.