Рогов: Фронтовая авиация уничтожила систему ПВО IRIS-T в Запорожье
В результате атаки российских войск была уничтожена немецкая установка противовоздушной обороны IRIS-T в районе подконтрольного Украине города Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T», — рассказал Рогов в разговоре с РИА «Новости», уточнив, что установке был нанесён критический урон с одного удара фронтовой авиации.
Ранее Life.ru сообщал, как истребитель-бомбардировщик Су-34 сокрушительным ударом уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области. Экипаж многофункционального бомбардировщика применял в атаке авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Ликвидирован личный состав противника.
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