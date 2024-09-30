Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаевской области

На юге Украины в Николаевской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

«Баштанский район, <...> возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал Ким в телеграм-канале.

По словам главы администрации, экстренные службы уже приступили к ликвидации очага возгорания.