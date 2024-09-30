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30 сентября, 08:54

Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаевской области

На юге Украины в Николаевской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

«Баштанский район, <...> возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал Ким в телеграм-канале.

По словам главы администрации, экстренные службы уже приступили к ликвидации очага возгорания.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области повредилось административное здание. Кроме того, в регионе повреждения получила хозяйственная постройка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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