В Кремле оценили прогноз Вучича о сроках завершения СВО
Песков: СВО на Украине закончится достижением всех поставленных целей
Москва исходит из того, что спецоперация (СВО) на Украине должна закончиться достижением всех поставленных целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александара Вучича о том, что кризис на Украине может продлиться десять лет.
«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами, в числе которых был и специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.
Напомним, Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине пойдёт по корейскому сценарию, напряжённые бои будут вестись за каждый населённый пункт. По словам политика, украинский кризис может длиться десятилетиями. Вучич также считает, что вскоре из-за такого расклада дел США должны пересмотреть отношение к оказываемой Незалежной помощи.
Life.ru