В Кремле оценили прогноз Вучича о сроках завершения СВО

Москва исходит из того, что спецоперация (СВО) на Украине должна закончиться достижением всех поставленных целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александара Вучича о том, что кризис на Украине может продлиться десять лет.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами, в числе которых был и специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.