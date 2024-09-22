Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в спецоперации
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия не имеет альтернативы победы в спецоперации (СВО) на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в спецоперации. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — указал официальный представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зурубину для программы «Москва. Кремль. Путин»
Песков дополнил, что Россия противостоит коллективному врагу. По его словам, на Западе открыто говорят, что их цель — стратегическая и тактическая победа над Россией. Пресс-секретарь дополнил, что Москва обязана серьёзно относиться к этой позиции и выстраивать действия с учётом этой опасности и продолжать СВО. По его словам, РФ должна достичь своих целей и одержать победу.
А ранее Песков заявил, что СВО является ответом на любые удары ВСУ по России. По словам пресс-секретаря российского лидера, очередные решения Запада по отправке оружия Украине только подтверждают необходимость проведения СВО. Кроме того, по словам Пескова, российские военные имеют полный арсенал средств для продолжения спецоперации.