Россия не имеет альтернативы победы в спецоперации (СВО) на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в спецоперации. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — указал официальный представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зурубину для программы «Москва. Кремль. Путин»

Песков дополнил, что Россия противостоит коллективному врагу. По его словам, на Западе открыто говорят, что их цель — стратегическая и тактическая победа над Россией. Пресс-секретарь дополнил, что Москва обязана серьёзно относиться к этой позиции и выстраивать действия с учётом этой опасности и продолжать СВО. По его словам, РФ должна достичь своих целей и одержать победу.