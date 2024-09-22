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22 сентября, 08:57

Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в спецоперации

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия не имеет альтернативы победы в спецоперации (СВО) на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в спецоперации. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — указал официальный представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зурубину для программы «Москва. Кремль. Путин»

Песков дополнил, что Россия противостоит коллективному врагу. По его словам, на Западе открыто говорят, что их цель — стратегическая и тактическая победа над Россией. Пресс-секретарь дополнил, что Москва обязана серьёзно относиться к этой позиции и выстраивать действия с учётом этой опасности и продолжать СВО. По его словам, РФ должна достичь своих целей и одержать победу.

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А ранее Песков заявил, что СВО является ответом на любые удары ВСУ по России. По словам пресс-секретаря российского лидера, очередные решения Запада по отправке оружия Украине только подтверждают необходимость проведения СВО. Кроме того, по словам Пескова, российские военные имеют полный арсенал средств для продолжения спецоперации.

Дарья Нарыкова
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