Боль в спине может быть симптомом серьёзных недугов, предупредила врач

Боль в спине или в области поясницы может свидетельствовать не только о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, но и о других серьёзных недугах, заявила терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала NEWS.ru, что в некоторые заболевания в ряде случаев способны «отдавать» в другие части тела.

«Боль в пояснице может возникать при воспалительных заболеваниях почек, «отдавать» в спину может и при острых приступах панкреатита, калькулёзнго холецистита», — подчеркнула врач.

По её словам, установить точный диагноз в этом случае может только специалист, поэтому при возникновении острой боли, повышении температуры, изменении цвета мочи или появлении сыпи необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.