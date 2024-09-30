Боль в спине может быть симптомом серьёзных недугов, предупредила врач
Врач Чиркова: Боль в спине может возникнуть из-за острого панкреатита
Боль в спине или в области поясницы может свидетельствовать не только о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, но и о других серьёзных недугах, заявила терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала NEWS.ru, что в некоторые заболевания в ряде случаев способны «отдавать» в другие части тела.
«Боль в пояснице может возникать при воспалительных заболеваниях почек, «отдавать» в спину может и при острых приступах панкреатита, калькулёзнго холецистита», — подчеркнула врач.
По её словам, установить точный диагноз в этом случае может только специалист, поэтому при возникновении острой боли, повышении температуры, изменении цвета мочи или появлении сыпи необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
Ранее эксперт объяснил, чем чреват неправильный выбор матраса. По его словам, это может привести к возникновению боли в спине, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний.
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