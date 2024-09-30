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30 сентября, 13:03

Боль в спине может быть симптомом серьёзных недугов, предупредила врач

Врач Чиркова: Боль в спине может возникнуть из-за острого панкреатита

Боль в спине или в области поясницы может свидетельствовать не только о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, но и о других серьёзных недугах, заявила терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала NEWS.ru, что в некоторые заболевания в ряде случаев способны «отдавать» в другие части тела.

«Боль в пояснице может возникать при воспалительных заболеваниях почек, «отдавать» в спину может и при острых приступах панкреатита, калькулёзнго холецистита», — подчеркнула врач.

По её словам, установить точный диагноз в этом случае может только специалист, поэтому при возникновении острой боли, повышении температуры, изменении цвета мочи или появлении сыпи необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

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Ранее эксперт объяснил, чем чреват неправильный выбор матраса. По его словам, это может привести к возникновению боли в спине, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Обложка ©

Pixabay / kevin120415

Борис Эльфанд
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