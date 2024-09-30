«Ударная волна»: Почему опасно зажимать нос при чихании, объяснила врач

Зажимать нос при чихании нельзя, заявила физиотерапевт Светлана Малиновская. По её словам, это опасно сразу по нескольким причинам — мощный поток воздуха может ударить по разным органам.

В первую очередь следует учитывать, что при чихании воздух выходит со скоростью порядка 120 метров в секунду. Это очень сильный поток, поэтому при зажатии носа «ударная волна» распределится по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом и вызовет осложнения.

«Это опасно повреждением кровеносных сосудов, внутреннего уха и барабанной перепонки. Микробы, от которых организм избавляется во время чихания, соответственно, останутся» , — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Она также отметила, что в ряде случаев поток воздуха может повредить не только сосуды носоглотки, но и пищевод и даже головной мозг. В частности, если зажать нос при чихании, то могут возникнуть эмфизема средостения, перфорация барабанной перепонки, разрыв аневризмы головного мозга, предупредила эксперт.