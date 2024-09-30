Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом для участия в переговорах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Иране. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран. Глава Кабмина проведёт переговоры с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Иран. Видео © Telegram / Правительство России
«Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Напомним, накануне в Правительстве России анонсировали визит Михаила Мишустина в Иран. Сообщалось, что особое внимание на переговорах будет уделено крупным проектам Москвы и Тегерана в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.