Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом для участия в переговорах

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран. Глава Кабмина проведёт переговоры с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Иран. Видео © Telegram / Правительство России

«Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.