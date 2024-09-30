Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 11:17

Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом для участия в переговорах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Иране. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Иране. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран. Глава Кабмина проведёт переговоры с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Иран. Видео © Telegram / Правительство России

«Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом и передал послание Путина Пезешкиану
Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом и передал послание Путина Пезешкиану

Напомним, накануне в Правительстве России анонсировали визит Михаила Мишустина в Иран. Сообщалось, что особое внимание на переговорах будет уделено крупным проектам Москвы и Тегерана в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров