Минобороны: ВС РФ ударили по арсеналу и аэродромной инфраструктуре ВСУ
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
За последние сутки российские войска нанесли удары по украинскому арсеналу, ракетному складу, аэродромной инфраструктуре и эшелону ВСУ. Данные приводит Министерство обороны РФ.
«Поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что также под удар попали скопления солдат противника и техники в 124 районах.
Недавно Life.ru публиковал эффектный видеоролик уничтожения железнодорожного состава с боеприпасами Вооружённых сил Украины. Расчёт «Искандера» ликвидировал 12 вагонов, которые сгорели целиком.