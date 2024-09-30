Минобороны: ВС РФ ударили по арсеналу и аэродромной инфраструктуре ВСУ

За последние сутки российские войска нанесли удары по украинскому арсеналу, ракетному складу, аэродромной инфраструктуре и эшелону ВСУ. Данные приводит Министерство обороны РФ.

«Поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также под удар попали скопления солдат противника и техники в 124 районах.