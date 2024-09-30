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30 сентября, 11:09

Минобороны: ВС РФ ударили по арсеналу и аэродромной инфраструктуре ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

За последние сутки российские войска нанесли удары по украинскому арсеналу, ракетному складу, аэродромной инфраструктуре и эшелону ВСУ. Данные приводит Министерство обороны РФ.

«Поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также под удар попали скопления солдат противника и техники в 124 районах.

МО показало прилёт «Искандера» по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
МО показало прилёт «Искандера» по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Недавно Life.ru публиковал эффектный видеоролик уничтожения железнодорожного состава с боеприпасами Вооружённых сил Украины. Расчёт «Искандера» ликвидировал 12 вагонов, которые сгорели целиком.

Николай Рюмин
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