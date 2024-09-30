Экс-советника главы Дагестана осудили за взятку 23 млн рублей
Экс-советника главы Дагестана Махачева приговорили к 10 годам за взятку
Бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки. Соответствующее решение в понедельник, 30 сентября, вынес Бабушкинский суд Москвы.
Махачев на судебном заседании. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Также экс-чиновника оштрафовали на 115 миллионов рублей и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.
Установлено, что в 2017 году Махачев за 23 миллиона рублей обещал содействовать назначению одного из кандидатов на должность главы Докузпаринского района Дагестана. После получения взятки он скрылся в другую страну. Экс-чиновника удалось задержать в 2021 году в Германии, после чего он оперативно был выдан российской стороне.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что СК возбудил уголовное дело о взяточничестве против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Дениса Путилова. По информации ведомства, он получил 10 миллионов рублей от бизнесмена в рамках исполнения госзаказа.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы