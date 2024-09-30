Экс-советника главы Дагестана осудили за взятку 23 млн рублей

Бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки. Соответствующее решение в понедельник, 30 сентября, вынес Бабушкинский суд Москвы.

Махачев на судебном заседании. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Также экс-чиновника оштрафовали на 115 миллионов рублей и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

Установлено, что в 2017 году Махачев за 23 миллиона рублей обещал содействовать назначению одного из кандидатов на должность главы Докузпаринского района Дагестана. После получения взятки он скрылся в другую страну. Экс-чиновника удалось задержать в 2021 году в Германии, после чего он оперативно был выдан российской стороне.