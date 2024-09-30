Офтальмолог назвал три главные причины, почему российская молодёжь — одна из самых близоруких в мире

Связана данная тенденция с несколькими факторами: первый — нагрузки на зрение, то есть учёба. Второй фактор — использование гаджетов и чтение при неправильном освещении. У нас дети уже с трёх лет сидят в гаджетах. Третий фактор — небольшое времяпровождение на улице при естественном свете. Городские дети чаще сидят дома, гуляют мало. И также очень влияют экология и питание, недостаток физической активности. То есть близорукость, и правда, растёт, но не только в России, а по всему миру.