Офтальмолог назвал три главные причины, почему российская молодёжь — одна из самых близоруких в мире
Врач Сагоненко: Редкие прогулки на улице являются причиной близорукости у детей
Китайские учёные выяснили, что почти половина (46,17%) российской молодёжи имеет плохое зрение. Обложка © freepik.com
Тенденция к близорукости у детей и подростков есть во всём мире, не только в России. Причём лидируют в данной статистике азиатские страны. Об этом Life.ru рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург Московского центра офтальмологии и микрохирургии глаза Дмитрий Сагоненко, комментируя исследования о том, что российская молодёжь входит в топ-3 в мире по ухудшению зрения.
Связана данная тенденция с несколькими факторами: первый — нагрузки на зрение, то есть учёба. Второй фактор — использование гаджетов и чтение при неправильном освещении. У нас дети уже с трёх лет сидят в гаджетах. Третий фактор — небольшое времяпровождение на улице при естественном свете. Городские дети чаще сидят дома, гуляют мало. И также очень влияют экология и питание, недостаток физической активности. То есть близорукость, и правда, растёт, но не только в России, а по всему миру.
В борьбе с плохим зрением действительно помогают черника и морковь, но, по словам врача, они будут иметь больше эффекта у пожилых людей. Выписывать детям черничные сиропы смысла нет, поэтому Сагоненко советует им больше времени проводить на открытом воздухе и меньше — уткнувшись в смартфоны. Также ни в коем случае не следует читать книжки близко и в темноте.
Напомним, ранее китайские учёные выяснили, что почти половина (46,17%) российской молодёжи имеет плохое зрение. Этот показатель — третий в мире. На первом месте находится Япония, где близорукими являются 86% детей и подростков. На третьем месте — Южная Корея с показателем 73,94%.