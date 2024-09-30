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Регион
30 сентября, 11:39

Песков переадресовал Минобороны вопрос о направлении призывников под Курск

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос журналистов о том, будут ли срочников осеннего призыва направлять в приграничные регионы, в том числе под Курск. По его словам, это не является темой Кремля.

«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас», — сказал Песков.

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Напомним, осенний призыв на срочную службу в армии России начнётся 1 октября и продлится до конца года. Замначальника Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что срочники будут проходить службу исключительно на территории России.

Александр Юнашев
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