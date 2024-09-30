Песков переадресовал Минобороны вопрос о направлении призывников под Курск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос журналистов о том, будут ли срочников осеннего призыва направлять в приграничные регионы, в том числе под Курск. По его словам, это не является темой Кремля.

«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас», — сказал Песков.