Песков переадресовал Минобороны вопрос о направлении призывников под Курск
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос журналистов о том, будут ли срочников осеннего призыва направлять в приграничные регионы, в том числе под Курск. По его словам, это не является темой Кремля.
«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас», — сказал Песков.
Напомним, осенний призыв на срочную службу в армии России начнётся 1 октября и продлится до конца года. Замначальника Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что срочники будут проходить службу исключительно на территории России.